Nici in Romania nu vezi ASA CEVA! Patronul s-a dus PESTE antrenor la interviul de la finalul meciului: "Spune-le ca nenorocitul de arbitru ti-a facut capul sa explodeze!"

Sahtior s-a impus la limita pe terenul lui Olimpik Donetk, 1-0, iar patronul gazdelor si-a iesit din minti la finalul meciului.

Furios dupa ce echipei sale i s-a anulat un gol pe care el il considera perfect valabil, iar apoi a ramas in inferioritate numerica, Vladyslav Helzin nu a mai rezistat si s-a dus peste antrenor la interviul final.

Acesta l-a intreupt pe tehnician pentru a face acuze dure la adresa arbitrajului din Ucraina: "Spune-le ca nenorocitul ala de arbitru ti-a facut capul sa explodeze! De ce naiba te temi? De ce naiba sunteti toti atat de tacuti? Ce spun expertii de la TV, despre ce vorbiti, ce ziceti despre asta?

Un gol clar este anulat! Nemernicilor, care este scopul acestui blestemat de italian, Luciano Lucci, in tara noastra? Schimbati-i dracului pe toti".



Lui Olimpik Donetsk i s-a anulat un gol cu ajutorul VAR in minutul 38 pe motiv de ofsaid. In minutul 83, gazdele au ramas in inferioritate dupa ce Ruslan Babenko a primit al doilea cartonas galben si a fost eliminat.

For context:

Gelzin was ranting about Olimpik’s equaliser which following a VAR review was ruled as offside

Check this still out from that VAR call... Olimpik in white / Shakhtar in Orange ???? pic.twitter.com/z4Fok7SCPg