Formația din Arabia Saudită s-a impus cu scorul de 3-0, fiind partida în care Neymar a reușit să marcheze primul gol pentru Al Hilal.

Celelalte două reușite ale oaspeților au aparținut lui Mitrovic și Al Shehri. În urma acestui rezultat, Al Hilal este lider în grupa D, cu patru puncte, la egalitate cu Navbahor Namangan (Uzbekistan).

NEYMAR SCORES HIS FIRST EVER GOAL FOR AL HILAL !!!!!!

