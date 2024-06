UPDATE | Jose Mourinho a ajuns la stadion, unde a ținut un discurs în fața miilor de suporteri prezenți pe arenă.

"În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru dragostea cu care m-ați primit. Am simțit dragoste din primul moment în care a apărut posibilitatea de a ajunge la Fenerbahce.

În mod normal, un antrenor este iubit după victorii. În acest caz, simt dragostea voastră înainte de obținerea victoriilor, iar asta reprezintă o responsabilitate foarte mare pentru bine. Vă promit că din acest moment fac parte din familia voastră. Acest tricou (n.r. ridică un tricou cu Fenerbahce) este totuna cu pielea mea.

Fotbalul este pasiune și nu există un loc mai bun pentru a simți această pasiune. Din momentul în care m-am întâlnit cu președintele, am știut că vreau să fiu aici", a declarat tehnicianul portughez.

????️ "Football is passion and there is no better place to feel that passion"

Jose Mourinho speaks to Fenerbahce supporters after being unveiled as their new head coach ???????? pic.twitter.com/oNvSJdZifc