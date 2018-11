Mircea Lucescu, un car de nervi la conferinta de presa! Romanul a luat foc: "Viitorul mi-l decid eu, nu federatia!"

Mircea Lucescu a reactionat dupa ce a fost pus la zid de presa turca.

Selectionerul Turciei a fost luat in vizor de jurnalisti dupa infrangerea cu Suedia. Presa turca chiar l-a dat ca si demis pe roman, insa Lucescu spune ca el va avea decizia finala.

Mircea Lucescu lasa de inteles ca va pleca de la nationala Turciei doar atunci cand va decide el ca e momentul sa faca acest pas, nu atunci cand vrea presa.

"Nu am vorbit cu nimeni despre asta, dar asa se face in toata lumea, ziaristii cauta sa vanda stirile. Eu nu impartasesc cu nimeni gandurile si deciziile mele. Viitorul mi-l decid eu, nu federatia. Am promis sa fac ceva si, daca nu ma tin de obiectiv, atunci ma retrag. Voi continua sa-mi munca si sa fiu corect cu mine. Nu am nevoie de contract fara sa muncesc. Nu este deloc usor sa inlocuiesti fotbalisti de 30-32 de ani cu tineri", a declarat Mircea Lucescu la conferinta de presa inaintea amicalului cu Ucraina.