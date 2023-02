"Mi-am spus că o să mor". Ce a pățit un jucător brazilian care a încercat să urmeze dieta strictă a lui Cristiano Ronaldo

Gabriel Menino, jucător la Palmerias, a vorbit despre încercarea de a urma planul alimentar pe care îl are portughezul de ani de zile.

Starul de la Al Nassr mănâncă multe proteine și suplimente, fără zahăr, grăsimi și carbohidrați pentru a se menține într-o formă fizică de invidiat.

Într-un interviu acordat pentru Palmerias Cast, Gabriel Menino a dezvăluit că nu a reușit să țină pasul cu regimul lui Cristiano Ronaldo.

"Nu am probleme cu greutatea, dar am vrut să fac o schimbare, Am vorbit cu nutriționistul echipei și i-am cerut să-mi facă regimul lui Ronaldo.

Am început, iar în următoarea zi m-am acidentat. La micul dejun erau ouă și suplimente. Înaintea antrenamentului, alte suplimente. La prânz, pește și salată. Apoi alte suplimente. Iar pentru cină, iar pește și salată.

La încălzire nu mai puteam să alerg. Mi-am spus că o să mor. După cinci minute de joc, nu am mai putut să joc, am cerut schimbarea", a declarat jucătorul brazilian.

Cât poate încasa Cristiano Ronaldo pe secundă de la Al Nassr

Superstarul portughez a ales o destinație 'exotică' după despărțirea de Manchester United, care a avut loc în urmă cu o lună. Cristiano Ronaldo a plecat de la „diavolii roșii” după un start de sezon slab, punând capăt aventurii sale pe Old Trafford cu un interviu în care îi critica pe cei din conducere și pe antrenor.

Al Nassr a anunțat oficial transferul lui Ronaldo în cursul serii de vineri, iar odată cu mutarea în Arabia Saudită, atacantul lusitan urmează a deveni cel mai bine plătit fotbalist din istorie. Salariul portughezului ar ajunge la 200 de milioane de euro, după informațiile presei internaționale.

Astfel, Cristiano Ronaldo va încasa o avere pe fiecare zi petrecută în tricoul lui Al Nassr. Salariul său, fracționat, atinge niște sume fabuloase.

€200,000,000 pe an

€16,666,666 pe lună

€3,846,153 pe săptămână

€547,945 pe zi

€22,831 pe oră

€380 pe minut

€6.34 pe secundă