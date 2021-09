Messi, emoționat după ce a adus Copa America ”acasă”: ”Am visat la asta. Este incredibil”

Starul argentinian, transferat în această vară de PSG, a stabilit și un record după ”tripla” cu Bolivia. A devenit cel mai bun marcator din istoria CONMEBOL, depășind-ul pe legendarul Pele.

”Este un moment unic”, a spus Messi, după ce a sărbătorit alături de fani, pe ”Antonio Vespucio Liberti” din Buenos Aires, câștigarea Copei America.

„Am visat la asta cu foarte mult timp în urmă şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit această şansă. Este un moment unic datorită modului în care s-a întâmplat, a locului în care s-a întâmplat după atâta aşteptare. Nu exista o modalitate mai bună!

Să fiu aici şi să pot sărbători această performanţă… este incredibil. Mama mea şi fraţii mei sunt aici. Au suferit şi ei mult. Acum sunt foarte fericit”, a declarat Lionel Messi.

