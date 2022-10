Mesajul lui Robert Lewandowski după trofeul primit: „Nu mă excludeți pentru sezonul următor!” 

Unul dintre trofeele apărute în premieră la gala de decernare a Balonului de Aur este Trofeul Muller, primit de jucătorul care a marcat cele mai multe goluri alături de echipele de club și națională. Robert Lewandowski (34 ani) a fost cel care și-a revendicat în acest an trofeul oferit în memoria lui Gerd Muller.

Prezent la gala din Paris alături de delegația Barcelonei, care a câștigat și ea trofee, Robert Lewandowski și-a primit trofeul câștigat în urma celor 57 de goluri marcate. Atacantul polonez a avut un discurs emoționant.

Ce a spus Robert Lewandowski după ce a câștigat Trofeul Muller

„Sunt foarte mândru, în special datorită numelui pe care îl poartă trofeul. Gerd a fost întotdeauna o mare inspirație pentru mine și mereu mi-am dorit să mă apropii de el. Vreau să le mulțumesc foștilor mei coechipieri, dar și actualilor. Doar alergând și demarcându-mă nu pot înscrie 41 de goluri în campionat. Ei sunt cheia.

Am venit într-un moment potrivit. Sunt de asemenea fericit să fiu la FC Barcelona. Cred că am venit în momentul potrivit la club. Dacă vom continua să muncim din greu putem obține lucruri importante. Este un capitol nou și mă simt bine, echipa are un mare potențial”, a declarat Robert Lewandowski conform sport.es.

Totodată, fotbalistul a glumit, vorbind despre concurența pe care o are în Erling Haaland, datorită golurilor pe care le-a marcat în acest sezon și le-a transmis un mesaj organizatorilor galei.

„Este o mare provocare să mă aflu la Barcelona, mi-am dat seama din start de potențialul pe care îl au colegii mei. Sigur că vor veni mai multe goluri. Nu mă excludeți pentru următorul sezon, deși Haaland marchează multe gooluri cu City.

Dacă vom continua să muncim din greu putem să ne uităm înainte și să câștigăm lucruri importante”, a adăugat atacantul.