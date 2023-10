Legenda clubului Chelsea are cifre extraordinare în ciuda retragerii timpurii. Belgianul a bifat peste 600 de meciuri în cele mai importante campionate ale Europei, Premier League, Ligue 1 și La Liga.

Jucătorul a fost decorat cu un titlu de "Fotbalistul anului" în 2015 când evolua la Chelsea. În vitrină, Eden Hazard are un trofeu Champions League, un titlu în Anglia, o medalia de aur la Campionatul Mondial al Cluburilor și o supercupă a Europei alături de Real Madrid.

Eden Hazard a câştigat bronzul cu naţionala Belgiei la Cupa Mondială din 2018 şi s-a retras după CM 2022, cu 126 de selecţii şi 33 de goluri marcate pentru "diavolii roşii".

Mesajul lui Romelu Lukaku pentru Eden Hazard

După 12 ani petrecuți împreună la echipa națională a Belgiei, Romelu Lukaku i-a transmis un mesaj emoționant lui Eden Hazard (30 de ani).

Prin intermediul unui clip video publicat pe contul de Twitter, atacantul a vorbit despre colegul său.

"Eden, am aflat vestea în această dimineață. Vreau să-ți mulțumesc pentru perioada petrecută. Am crescut împreună la echipa națională, am jucat și cu fratele tău. A fost o plăcere să evoluez cu tine atâția ani. Ne-ai oferit atâtea momente frumoase, goluri și pase.

Ne-ai tratat cu respect, ne-ai făcut fericiți. Vreau să te felicit pentru cariera de succes, ai fost un exemplu de la început până la final. Ești un familist convins și un jucător profesionist, la cel mai înalt nivel. Felicitări. Îți doresc tot binele din lume ție și familiei, sănătate și noroc", a spus Romelu Lukaku.