Chelsea i-a fixat prețul lui Romelu Lukaku, împrumutat la AS Roma

Belgianul s-a întors la Chelsea, unde nu a fost inclus în planurile lui Mauricio Pochettino, astfel că a ajuns sub comanda lui Jose Mourinho la AS Roma, sub formă de împrumut.

Chiar dacă a plătit 113 milioane de euro pentru a-l transfera în 2021, Chelsea este dispusă acum să renunțe definitiv la serviciile lui Lukaku în schimbul unei sume mult mai mici.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Lukaku poate fi transferat de la Chelsea pentru 37 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 43 de milioane de euro.

În cele opt partide în care a evoluat pentru formația din Serie A, atacantul belgian a marcat de șapte ori, fiind decisiv în mai multe rânduri.

???????????? Understand Chelsea have already fixed an exit fee for Romelu Lukaku in summer 2024 — and it’s around £37m.

There’s an agreement to make Romelu available for that fee next year.

Lukaku, doing great on loan to Roma as he scored 7 goals.

???? More: https://t.co/KbOZbou5Bn pic.twitter.com/X5lKwccb1E