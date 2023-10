Romelu Lukaku a dezvăluit secretul revenirii spectaculoase de la AS Roma. Are legătură cu Jose Mourinho

În cele opt partide în care a evoluat pentru formația din Serie A, atacantul belgian a marcat de șapte ori, fiind decisiv în mai multe rânduri.

"Am demonstrat pe teren cum pot ajuta echipa. Așa cum am mai spus și în trecut, eu și Jose avem o relație specială. Mă știe pe mine și îmi știe familia, copiii. Este cineva în care am încredere și care are încredere în mine. Este dur, dar este singurul mod prin care pot evolua", a declarat Romelu Lukaku.

Atacantul belgian, pentru care Chelsea plătea 113 milioane de euro celor de la Inter, în 2021, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor în primul sezon, iar în vara trecută a fost împrumutat la Inter Milano.

Jose Mourinho a strâns 118 meciuri pe banca celor de la AS Roma, iar contractul său ar expira, potrivit Transfermarkt, la finalul sezonului 2023-2024.

Statisticile lui Romelu Lukaku

Everton: 166 meciuri jucate, 87 goluri înscrise, 29 assist-uri

Inter Milano: 128 meciuri jucate, 77 goluri înscrise, 22 assist-uri

Anderlecht: 98 meciuri jucate, 41 goluri înscrise, 18 assist-uri

Manchester United: 96 meciuri jucate, 42 goluri înscrise, 13 assist-uri

Chelsea: 59 meciuri jucate, 15 goluri, 3 assist-uri

West Bromwich: 38 meciuri jucate, 17 goluri, 7 assist-uri



