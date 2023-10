Fotbalistul de bandă stângă în vâtstă de 32 de ani a luat o decizie importantă în această dimineață, 10 octombrie. Atacantul cu peste 120 de meciuri la naționala Belgiei a făcut anunțul care a surprins pe toată lumea:

"Trebuie să te asculți pe tine însuți și să spui stop la momentul potrivit. După 16 ani și peste 700 de meciuri jucate, am decis să-mi închei cariera de fotbalist profesionist.

Am reușit să-mi realizez visul, am jucat și m-am distrat pe multe terenuri din întreaga lume.

În timpul carierei mele am avut norocul de a întâlni mari manageri, antrenori și coechipieri - le mulțumesc tuturor pentru aceste vremuri minunate, îmi va fi dor de voi toți.

De asemenea, vreau să le mulțumesc cluburilor pentru care am jucat: LOSC, Chelsea și Real Madrid; și mulțumesc RBFA pentru selecția mea la națională." Fotbalistul a încheiat mesajul cu un emoticon în formă de inimioară pentru ca fanii să poate empatiza și mai mult cu el.

???????????? Eden Hazard announces his retirement from professional football.

"You must listen to yourself and say stop at the right time."

"After 16 years and more than 700 matches played, I have decided to end my career as a professional footballer."

"I was able to realise my dream,… pic.twitter.com/ko5ZIOsaIo