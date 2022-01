Marius Șumudică a transferat trei jucători! Cu cine speră să salveze Malatyaspor de la retrogradare

Antrenorul român s-a plâns de multe ori că nu are un lot prea ”bogat”, iar acum a primit câțiva jucători la echipă. Malatyaspor a transferat trei fotbaliști, în încercarea de a se salva de la retrogradare.

Okechukwu Azubuike, închizător, respectiv Nouha Dicko și Kenan Ozer, atacanți, au ajuns sub comanda tehnicianului român. Aceștia au fost aduși după multiple insistențe ale fostului antrenor de la CFR Cluj.

"Mi-am ținut promisiunea, am făcut ce am spus că voi face. După câteva zile și nopți foarte lungi de muncă, discutând cu jucătorii și încercând să-i convingem de proiectul nostru, ei sunt aici pentru a face Malatya mai bună.

Împreună cu oficialii clubului, am lucrat pentru a face echipa mai puternică. Asta am promis și am livrat. Vrem să schimbăm fața acestei echipe și să scoatem clubul din zona periculoasă. Hai să susțineți echipa și să începem mâine un nou sezon cu un rezultat bun!", a scris Șumudică pe rețelele de socializare.

