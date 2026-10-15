Lobby pentru revenirea lui CR7: ”Toți vrem asta, sper că se va întâmpla”

Lobby pentru revenirea lui CR7: ”Toți vrem asta, sper că se va întâmpla” Fotbal extern
SPORT.RO
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A fost scandal în pauza internațională între Cristiano Ronaldo și naționala Portugaliei.

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VitinhaCristiano RonaldoNationala PortugalieiPortugaliaCR7Ronaldo
Din articol

Lobby pentru revenirea lui CR7: ”Toți vrem asta, sper că se va întâmpla”

Starul care va împlini 42 de ani peste trei luni a fost în centrul unui scandal monstru în această pauză internațională, după ce a fost rezervă în meciul cu Norvegia și și-a făcut bagajele și a părăsit cantonamentul reprezentativei.

Vitinha, starul de la PSG, cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a spus că și-ar dori să-l vadă pe Cristiano Ronaldo îmbrăcând în continuare echipamentul naționalei.

”Sper că Ronaldo se va întoarce la națională. Tot ce sper e să revină și să fie totul în regulă. Toți vrem asta, de fapt, sper că așa se va și întâmpla”, a spus Vitinha pentru TNT Sports.

Nota de plată pentru Cristiano Ronaldo! Federația a anunțat pedeapsa

Federația Portugheză de Fotbal a anunțat sancțiunea pentru Cristiano Ronaldo, după ce cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a părăsit cantonamentul echipei naționale în urma unui conflict cu Jorge Jesus.

Starul lusitan a primit o suspendare provizorie și așteaptă verdictul federalilor portughezi.

”Inițierea procedurii disciplinare împotriva lui Cristiano Ronaldo, prin decizia Secției pentru Fotbal Nonprofesionist din 9 octombrie 2026, în vederea investigării eventualei relevanțe disciplinare a faptelor semnalate la data de 7 octombrie.

Fără a aduce atingere suspendării preventive automate, la care a fost supus până la data pronunțării deciziei, s-a dispus suspendarea preventivă neautomată a jucătorului, iar procedurii i-a fost atribuit caracter de urgență”, se arată în comunicatul emis de Federația Portugheză de Fotbal.

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