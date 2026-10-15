Lobby pentru revenirea lui CR7: ”Toți vrem asta, sper că se va întâmpla”

Starul care va împlini 42 de ani peste trei luni a fost în centrul unui scandal monstru în această pauză internațională, după ce a fost rezervă în meciul cu Norvegia și și-a făcut bagajele și a părăsit cantonamentul reprezentativei.

Vitinha, starul de la PSG, cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate, a spus că și-ar dori să-l vadă pe Cristiano Ronaldo îmbrăcând în continuare echipamentul naționalei.

”Sper că Ronaldo se va întoarce la națională. Tot ce sper e să revină și să fie totul în regulă. Toți vrem asta, de fapt, sper că așa se va și întâmpla”, a spus Vitinha pentru TNT Sports.