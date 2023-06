Lionel Messi, avertizat după transferul la Inter Miami: "Clubul nu este pregătit pentru sosirea sa"

"Mi-am dorit foarte mult să revin la Barca, eram foarte încântat să mă întorc. Dar, pe de altă parte, după ce am experimentat ceea ce am trăit (n.r. - în urmă cu doi ani, când a fost nevoit să plece la PSG), nu am vrut să trec din nou prin aceeaşi situaţie, să fiu nevoit să aştept să văd ce se va întâmpla. Nu am vrut să-mi las viitorul în mâinile altora. Cumva, am vrut să iau propria decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea", a declarat starul argentinian în cadrul unui amplu interviu acordat pentru publicația Mundo Deportivo.

Lionel Messi, avertizat după înțelegerea cu Inter Miami



Nick Marsman, portarul formației din MLS, a tras un semnal de alarmă cu privire la sosirea starului argentinian la Miami.

"Avem un stadion temporar, oamenii pot ajunge pe teren, nu sunt porți. Plecăm de la stadion fără securitate. Nu cred că clubul este pregătit pentru impactul pe care îl are sosirea lui Messi. Dar sper că vor reuși", a declarat acesta.

Impact negativ pentru PSG după plecarea lui Lionel Messi



Campioana din Ligue 1 a pierdut peste 2 milioane de urmăritori pe Instagram în ultima săptămână după anunţul plecării fotbalistului argentinian.

Gruparea americană Inter Miami, unde va semna Lionel Messi, a câştigat 3,7 milioane de urmăritori în aceeaşi perioadă, potrivit cifrelor insTrack, un instrument de măsurare a audienţei de pe Instagram.

Clubul parizian are acum 67,8 milioane, având 69,9 milioane înainte de ultimul meci din Ligue 1 cu Clermont (2-3) şi ultima apariţie în Franţa a argentinianului, care are 469 de milioane de urmăritori pe Instagram.