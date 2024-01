Leo Messi, protagonist în cel mai așteptat eveniment sportiv din SUA! Va apărea într-un moment publicitar de 13 milioane de dolari 

Lionel Messi, căpitanul echipei Argentinei, campioana mondială de fotbal, va apărea într-o reclamă pentru o marcă de bere cunoscută cu ocazia Super Bowl-ului LVIII, finala ligii profesioniste de fotbal american (NFL), ce va avea loc pe 11 februarie pe Allegiant Stadium din Las Vegas (Nevada), informează EFE.

„Sunt foarte mândru să mă alătur Michelob Ultra în campaniile sale pentru Copa America USA 2024, un moment atât de electrizant pentru sportul nostru”, a spus Messi într-un comunicat dat publicităţii.

Compania Anheuser-Busch Company, lider în producţia de bere, a anunţat că fotbalistul echipei Inter Miami (Major League Soccer) se va alătura campaniei sale prin promovarea produsului său.

În luna decembrie, Messi a fost numit ambasador al acestei mărci, sponsorul viitoarei ediţii a turneului Copa America, găzduit de Statele Unite în perioada 20 iunie - 14 iulie.

„Aştept cu nerăbdare energia pe care fanii din SUA o vor aduce acestei competiţii, experienţe şi atmosferă memorabile”, a spus Messi în mesajul său.

În spotul de 60 de secunde, fostul jucător al Barcelonei apare jucând fotbal pe o plajă alături de un câine. El se opreşte din joc la un moment, se duce într-un bar şi cere unei fete care serveşte să-i aducă o bere.

„Super Bowl-ul este momentul cel mai important din publicitate, iar scopul nostru este să ne captivăm publicul atunci când lumea ne urmăreşte”, a mai spus Kyle Norrington, director comercial al Anheuser-Busch, referitor la această campanie.

Messi a revoluţionat MLS şi marketingul echipei sale, Inter Miami, de când a sosit, în 2023, în campionatul nord-american.

AGERPRES

