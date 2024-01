Jurnalistul pe care Cristiano Ronaldo îl ia cu el prin vacanțe îl face praf pe Leo Messi: „Îi e și lui rușine de el! N-a făcut nimic!”

Portughezul a declarat că trofeele precum FIFA The Best și Balonul de Aur și-au pierdut din credibilitare, afirmând și că liga din Arabia Saudită e mai puternică decât Ligue 1, campionat în care a activat campionul mondial. Cristiano Ronaldo a trimis astfel o nouă „înțepătură” spre Leo Messi, iar în apărarea sa a sărit și bunul său prieten jurnalist, Edu Aguirre.

Prietenul jurnalist al lui Cristiano Ronaldo îl face praf pe Messi

Edu Aguirre este jurnalist spaniol, bun prieten al lui Cristiano Ronaldo. Aguirre a fost surprins în repetate rânduri alături de atacantul portughez în vacanțe și nu s-a sfiit să își arate simpatia față de prietenul său cu fiecare apariție publică în emisiunile sportive, folosind deseori cuvinte dure la adresa lui Messi.

Jurnalistul a fost ultima dată cu Cristiano Ronaldo în vacanță chiar la începutul lunii ianuarie, fiind surprins urcându-se în avionul privat al acestuia. Pentru a-și apăra, încă o dată, prietenul, Edu Aguirre a făcut un clip în care a transmis un mesaj clar în ceea ce îl privește pe campionul mondial în raport cu bunul său prieten.

„Puțină informație pentru cei care vorbiți despre cum Cristiano ar trebui să se retragă și că e gata, are deja 39 de ani. Cristiano face întotdeauna diferența. Nu contează în ce campionat joacă, cine îl antrenează sau la ce echipă. Face diferența. Este cel mai bun marcator din istoria fotbalului. Știți ce înseamnă asta? Că se apropie de 39 de ani și încă își ține gura închisă.

Nu are nevoie să se înconjoare de prieteni. Oriunde merge are succes deoarece trăiește pentru fotbal. Se gândește la fotbal 24 de ore pe zi. E cel mai bun jucător din istorie.

Sunt alții care câștigă The Best pentru că? Pentru că n-au făcut nimic, au câștigat doar titlul în Franța și League Cup din America, știți ce s-a întâmplat? Messi este rușinat de el însuși și nu a postat niciun clip pe rețelele sociale. Nu este mândru să primească acel trofeu. Nu îl mai apărați.

Știți care e diferența? Când Cristiano s-a dus în Arabia Saudită, cei mai buni jucători s-au dus în Arabia Saudită. Când Messi s-a dus în liga americană, doar prietenii lui s-au dus la el. Ajunge. Nu există discuție”, spune Edu Aguirre într-un clip postat din cadrul emisiunii El Chiringuito.