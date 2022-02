Kelleher, decisiv pentru Liverpool în finala Cupei Ligii Angliei. A transformat penalty-ul care a adus trofelul echipei lui Klopp 

Liverpool s-a impus în fața celor de la Chelsea la loviturile de departajare, scor 0-0 (10-11 d.l.d.) și a cucerit Cupa Ligii Angliei, adăugându-și încă un succes în această competiție, după cele opt pe care le aveau deja.

După cele 90 de minute și două reprize de prelungire, cele două formații se aflau la egalitate, scor 0-0. Chiar dacă nu s-a marcat niciun gol validat, atât Chelsea, cât și Liverpool au reușit să bage mingea în poartă de câte două ori, însă golurile au fost anulate pe motiv de offside de fiecare dată.

La finalul celor 120 de minute, Thomas Tuchel a făcut o mișcare neașteptată, înlocuindu-l în poartă pe Mendy, cel care avusese două intervenții incredibile cu Kepa Arrizabalaga.

KEPA ARRIZABALAGA COMES OFF THE BENCH IN THE 119TH MINUTE AND MISSES THE DECISIVE PENALTY ???? pic.twitter.com/keKmsKLTN9