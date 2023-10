„Mi-am dorit de mult să vin aici!” Karim Benzema a explicat decizia șoc de a pleca de la Real în Arabia Saudită

Câștigătorul Balonului de Aur de anul trecut este unul dintre cele mai importante nume care a ales Arabia Saudită în această vară. Benzema a semnat cu campioana en-titre, Al-Ittihad, deși în câteva declarații făcute înainte de decizia sa anunța că vrea să se retragă de pe Santiago Bernabeu.

Karim Benzema a dezvăluit de ce a ales Arabia Saudită

Atacantul francez a oferit un interviu în presa din Arabia Saudită în care a dezvăluit motivele pentru care a ales să plece de la Real Madrid. Benzema a explicat că și-a dorit încă dinainte de a se apuca de fotbal să ajungă în Arabia, iar acum i s-a îndeplinit visul. Pe lângă asta, fotbalistul a explicat cât de bine se simte în noua țară.

„Cu tot ce am făcut și am câștigat cu Real Madrid, am crezut că e un moment bun pentru o provocare nouă. Mult timp, inclusiv înainte de a juca fotbal, mi-am dorit să vin aici. Când a început proiectul fotbalistic în Arabia Saudită părea enorm în toate aspectele. Am dorit să fac parte din această istorie și să ajut ca fotbalul saudit să crească. Este motivul pentru care am venit aici.

Dar de asemenea este o țară musulmană, când călătorești acolo, la Meca, ești în adevăr, în adevărul reprezentativ unui musulman. Te simți bine și pur. Este pur și simplu excepțional. Este ceva ce mi-aș dori ca toți musulmanii să viziteze într-o bună zi. Acolo se află adevărul. Face mult bine. Atât pe teren cât și în afara lui mă simt bine. Asta e ceea ce simt.

Țara m-a întâmpinat cu brațele deschise. Simt dragostea oamenilor și asta mă face să fiu fericit și încerc să întorc această dragoste pe terenul de joc. Există multă pasiune aici și sunt mulțumit de nivelul de joc. Sunt surprins de nivelul din Arabia Saudită pentru că în Europa nu vedem multe meciuri de fotbal de aici. Însă acum se văd mai multe și mai mult pentru numele mari care au semnat”, a declarat Karim Benzema conform marca.com.