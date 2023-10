Fotbalistul francez Karim Benzema, câştigătorul de anul trecut al Balonului de Aur, a declarat, într-un interviu difuzat miercuri de Saudi Pro League, că este surprins de calitatea campionatului Arabiei Saudite, el evoluând din această vară la echipa Al-Ittihad, relatează site-ul eurosport.fr.

"Este un proiect de care începea să se vorbească aproape peste tot. Aşa că mi-am spus: 'iată, vreau şi eu să particip şi să ajut fotbalul saudit să progreseze'. Acesta e motivul pentru care am venit aici", a spus Benzema.

El este surprins de nivelul general al campionatului: "În Europa, lumea nu urmăreşte prea mult Arabia Saudită. În orice caz asta se întâmpla când jucam în Europa, în timp ce acum oamenii se uită mult mai mult. Sunt mulţi jucători mari în acest campionat."

Atacantul a vorbit despre motivele care l-au făcut să se despartă la finalul sezonului trecut de Real Madrid după 14 ani. "Cred că după tot ce am putut să am şi să fac la Madrid, era momentul să încerc în altă parte", a spus Benzema. "Am vrut să vin în Arabia Saudită cu mult înainte de fotbal", a asigurat el.

Latura religioasă l-a convins şi ea pe atacantul format de Olympique Lyon să-şi facă bagajele pentru o nouă experienţă. "Este o ţară musulmană, m-au primit cu braţele deschise. Am simţit imediat această dragoste", a mărturisit el. Posibilitatea de a ajunge cu uşurinţă la Mecca ar fi cântărit vizibil şi îl ajută pe Benzema să se simtă bine în ţara în care locuieşte acum.

La începutul lui iunie, Benzema a semnat un contract pe trei ani cu Al-Ittihad.

