"Juve poata sa treaca de Real!" Incepe razboiul galactic! Juventus - Real Madrid, marti, ora 21:45, in direct PRO TV

Juventus o intalneste pe Real Madrid in sferturile de finala a Ligii Campionilor.

Martea viitoare revine Liga Campionilor la PRO TV. Juventus o va intalni pe Real Madrid, dar inainte de acest meci, campioana Italiei din ultimii ani va disputa sambata derby-ul cu AC Milan.

Juventus a eliminat-o pe Real Madrid in toate cele 4 dueluri din fazele elimiatorii din UEFA Champions League (1996, 2003, 2005 si 2015). In schimb, Real a castigat de 2 ori trofeul in fata lui Juventus (1998 si 2017).

"Noi incepem o perioada de meciuri pe care le vom aborda cu entuziasm si ambitie pentru a le castiga. Avem ambitia necesara de a o bate pe Real Madrid. Va fi un meci grozav, dar prioritatea noastra ramane Serie A" a declarat Massimiliano Allegri, citat de Marca.

De asemenea, antrenorul italian dorit si de PSG in vara, a anuntat posibilele reveniri ale lui Cuadrado, Chiellini, Bernardeschi sau Alex Sandro.

"Juan Cuadrado va fi pe banca maine, este bine la fel ca si Chiellini. Bernardeschi se va intoarce saptamana viitoare, Alex Sandro are un discomfort, o sa vedem daca o sa fie apt maine. De saptamana viitoare ii avem pe toti" , a mai adaugat antrenorul italian.

Juventus - AC Milan se joaca maine seara, iar Juventus - Real Madrid este marti, la ora 21:45, in direct la PRO TV.