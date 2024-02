Jurgen Klopp, reacție genială despre implementarea cartonașului albastru

Englezii de la The Telegraph au scris recent că International Footbal Association Board (IFAB) a autorizat testarea cartonașului albastru din vară, care elimină temporar jucătorii în timpul meciurilor.

Jurgen Klopp nu e un mare fan al cartonașului albastru și a subliniat faptul că schimbarea nu-l fascinează. De asemenea, antrenorul ”cormoranilor” le-a trimis și o săgeată celor de la IFAB, specificând că asociația nu a avut niciodată idei fantastice.

”Aș lăsa lucrurile cât de simplu se poate. Nu sună ca o idee fantastică în acest moment. Dar nici nu-mi pot aminti ultima idee fantastică a celor de la IFAB și am 56 de ani!”, a spus Jurgen Klopp, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????? Klopp on blue cards: “I’d keep things as simple as possible”.

