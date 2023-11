Jucătorul lăudat de Luis Enrique, după ce PSG a umilit-o pe Monaco: „Este un spectacol permanent!”

Într-o conferință de presă susținută după meci, antrenorul echipei pariziene, Luis Enrique, a vorbit despre performanța echipei și despre debutul spectaculos al lui Ousmane Dembélé la Paris Saint-Germain.

Pe un frig pătrunzător pe Parc des Princes, vineri seara, PSG a oferit un spectacol remarcabil în fața suporterilor săi. Mbappe și compania au reușit să se impună cu 5-2 împotriva lui Monaco. Ousmane Dembele a marcat primul său gol în tricoul parizienilor.

Luis Enrique a fost întrebat despre Gianluigi Donnarumma, care a fost vinovat la primul gol, dar ulterior a avut intervenții decisive. Antrenorul a comentat: „Fotbalul aduce cu sine erori. Când e vorba de portar, acestea sunt mai evidente. Donnarumma a fost superb, s-a ridicat după greșeală. Sunt încântat de performanțele și comportamentul său în acest sezon”.

Întrebat despre spectacolul oferit pe teren, Luis Enrique a spus: „Când două echipe de acest calibru nu calculează niciodată, aplică un pressing înalt, toți suporterii se bucură. Pentru noi, antrenorii, este mai dificil. Dar am apreciat atitudinea echipei mele, mai ales după pauza internațională. Sunt foarte mulțumit de victorie”.

Referitor la primul gol al lui Ousmane Dembele pentru PSG, Enrique a spus: „Golul său este 100% Ousmane Dembele. Este spectaculos după un control ingenios. Este o veste bună pentru el și pentru energia pozitivă pe care o transmite în jurul său. A reușit asta din prima zi, sunt mulțumit de el. Este jucătorul care destabilizează cel mai mult adversarul. Driblează, fixează adversarii, crează superioritate. Este un spectacol permanent. Mă bucur că am un astfel de jucător în echipa mea”.

Paris Saint-Germain se pregătește acum pentru un alt meci important, în Liga Campionilor, împotriva lui Newcastle, marți, de la ora 22:00.

