Echipa franceză PSG a învins vineri, pe teren propriu, scor 5-2, formaţia AS Monaco, într-un meci al etapei a 13-a din Ligue 1.

AS Monaco a avut o primă ocazie, prin Magassa, în minutul 10, dar Donnarumma s-a aflat la post. A urmat golul anulat de VAR în minutul 14, când monegascii marcaseră prin Vanderson. Patru minute mai târziu Goncalo Ramos a deschis scorul pentru gazde, iar în minutul 22 Minamino a egalat situaţia pe tabelă.

Parizienii au pus presiune şi au primit un penalti în minutul 37, după un fault în careu asupra lui Dembele. A transformat Mbappe, în minutul 39 şi PSG a trecut în avantaj. În minutul 70 a înscris Dembele, pentru 3-1, pentru ca după numai un minut Vitinha să facă 4-1. Balogun a înscris al doilea gol al oaspeţilor, în minutul 75, dar Kolo Muani a stabilit scorul final în minutul 90+6, iar PSG s-a impus cu 5-2.

Parizienii au 30 de puncte şi sunt lideri în clasament, pe locul secund se află OGC Nice, cu 26 de puncte (un joc mai puţin disputat), iar AS Monaco ocupă poziţia a treia, cu 24 de puncte.

Dembele. Enrique’s PSG just swatted aside Monaco at the Parc des Princes. Kylian Mbappe scored from the spot, and finally, there was a goal for Ousmane Dembele, as well as Goncalo Ramos, Vitinha and Randal Kolo Muani.

