Pio Riccio a semnat cu Pogon Szczecin

Alessandro Pio Riccio, stoperul care era considerat cândva înlocuitorul lui Giorgio Chiellini în defensiva lui Juventus, a semnat gratis cu Pogon Szczecin, echipa care a terminat pe locul al nouălea în sezonul trecut al Ekstraklasa. Italianul va juca la formația din Voievodatul Pomerania Occidentală până în 2028, având clauză de prelungire pentru încă un sezon.

Alessandro Pio Riccio (24 de ani / 188 cm) este născut la Qualiano (Campania) și s-a format la echipele Sport Village Club și Juventus. La nivel de seniori a evoluat pentru Juventus Next Gen (2021-2023), Modena (2023-2025) și Sampdoria (2024-2026). Are selecții pentru naționalele de juniori ale Italiei (U15, U16, U17, U18, U20) și în palmaresul său se găsește o finală de Euro U17 (2019 / 2-4 cu Olanda).

A fost considerat unul dintre liderii generației de juniori 2002 din fotbalul italian, care mai cuprindea jucători precum Riccardo Calafiori (Arsenal), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Destiny Udogie (Tottenham), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Sebastiano Esposito (Cagliari), Simone Panada (Venezia) și Lorenzo Colombo (Genoa). Poate juca ca fundaș central și este cotat la 350.000 de euro.

Oscar Garcia este antrenor. Mendy, Cojocaru, Grosicki și Szalai sunt în lot

Pogon Szczecin este finanțată de antreprenorul iraniano-canadian Alex Haditaghi și este antrenată de fostul mijlocaș spaniol Oscar Garcia (ex-Barcelona, Valencia, Albacete, Espanyol, Lleida), care are în spate o carieră de 16 ani ca manager, ce l-a dus pe banca unor echipe importante, precum RB Salzburg, Brighton, Watford, Saint-Etienne, Olympiacos, Celta Vigo, Reims sau Chivas de Guadalajara.

În lotul "Docherilor" se află jucători cu experiență, precum Kamil Grosicki (Polonia), Kellyn Acosta (SUA), Jean-Pierre Nsame (Camerun), Jordi Sanchez (Spania), Benjamin Mendy (Franța), Attila Szalai (Ungaria), Jose Angel Pozo (Spania) și Valentin Cojocaru (România).

Portarul român, care a fost de-a lungul carierei a fost sub contract cu FCSB, Crotone, Frosinone, Apollon Limassol, FC Viitorul, SC Dnipro-1, Feyenoord și OH Leuven, a semnat cu Pogon în 2023, bifând 73 de prezențe și două finale de Cupa Poloniei (2023-2024, 2024-2025).

Foto - Getty Images, Pogon Szczecin (FB)