Jucătorul crescut de Cristi Chivu la Inter pleacă la Chelsea pentru o sumă impresionantă!

Chelsea a trimit o ofertă oficială către Inter pentru transferul tânărului mijlocaș central, iar gruparea italiană a acceptat-o. Formația din Premier League va plăti 15 milioane de euro pentru mutare, sumă la care se mai pot adăuga alte cinci milioane din bonusuri, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Cesare Casadei va semna un contract pe șase sezoane cu Chelsea, iar în această săptămână este așteptat la Londra pentru a efectua vizita medicală, transmite sursa citată.

Cesare Casadei a lucrat până în această vară cu antrenorul Cristi Chivu la echipele U17 și U19 ale lui Inter, iar în stagiunea trecută, unul în care nerazzurrii au cucerit titlul la Primavera, mijlocașul italian a fost om de bază, cu 16 goluri și cinci pase decisive în 39 de meciuri disputate în toate competițiile.

Casadei a fost decisiv și în finala pentru titlul Primavera, Roma - Inter 1-2, după prelungiri, mijlocașul marcând golul care a trimis meciul în timpul suplimentar.

Sub comanda lui Chivu la echipele de juniori ale lui Inter, Casadei a jucat în 45 de meciuri, a marcat 28 de goluri și a oferit cinci pase decisive.

În această vară, mijlocașul de 19 ani a fost promovat la prima echipă a lui Inter, însă nu va mai apuca să debuteze sub comanda lui Simone Inzaghi, având în vedere că transferul la Chelsea este iminent.

