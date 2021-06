Jose Mourinho pune presiune pe capitanul Angliei, Harry Kane! "Tara asteapta foarte multe din partea lui"

Euro 2020 va incepe in doar cateva zile.

Considerata de specialisti ca fiind una dintre favoritele intrecerii, Anglia isi pune mari sperante in capitanul si golgheterul Harry Kane, aflandu-se la varsta propice pentru a fi liderul nationalei. Chiar si Jose Mourinho, fostul sau antrenor de la Tottenham, crede ca pentru atacant este sansa unica de a castiga cea, in conditiile in care la Spurs nu prea are sanse.

"Harry este jucatorul care are multa presiune pe umerii sai. Tara asteapta foarte multe din partea lui. El, de asemenea, asteapta multe de la el. Kane este capitanul si vrea sa castige ceva. El nu va reusi asta cu Tottenham, asa ca, desigur, va incerca totul sa castige cu echipa nationala", a declarat Jose Mourinho, pentru The Sun.

De numele lui Harry Kane se leaga si posibilitatea unui transfer in aceasta vara, jucatorul fiind in conflict cu sefii lui Spurs si anuntandu-i ca vrea sa plece. Printre formatiile interesate se numara Chelsea, Manchester City sau Manchester United, toate in cautare de un fotbalist cu calitatile sale.