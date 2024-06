Jose Mourinho începe revoluția la Fenerbahce! Îl vrea pe colegul lui Cristiano Ronaldo, iar fanii sunt nemulțumiți 

Fără titlu de zece ani, Fenerbahce l-a adus pe Jose Mourinho pentru a construi o echipă competitivă, iar pentru asta lusitanul va avea ”pe mână” și un buget pe măsură.

Potrivit turcilor de la Sporx, ”The Special One” va avea la dispoziție aproximativ 100 de milioane de euro, o sumă uriașă pe campionatul Turciei.

De pe locul doi, Fenerbahce va evolua în această toamnă în preliminariile UEFA Champions League, dar nu va beneficia de ruta campioanelor.

Tehnicianul portughez a început pregătirile pentru noul sezon, iar una dintre ținte este Anderson Talisca (30 de ani).

Atacantul lui Al Nassr a făcut o echipă redutabilă alături de Cristiano Ronaldo în sezonul recent încheiat, marcând de 25 de ori și oferind patru assist-uri în cele 25 de partide în care a jucat.

Brazilianul mai are contract până în 2026 cu gruparea din Arabia Saudită, însă presa internațională a anunțat că ar fi început negocierile pentru un transfer la Fenerbahce.

