Duan Xin, antrenorul echipei Liaoning Shenyang Urban din China League One (divizia secundă chineză), l-a luat la palme pe arbitrul întâlnirii de campionat cu Nanjing City după ce a fost eliminat de acesta!

Chiar înaintea sfârșitului primei reprize, la 1-0 pentru Nanjing, centralul Chen Hao i-a arătat cartonașul galben unuia dintre secunzii lui Liaoning.

Principalul Duan Xin a protestat vehement, a primit imediat roșu și i-a aplicat o palmă arbitrului!

Eliminat, antrenorul în vârstă de 62 de ani a fost luat cu ambulanța după ce i s-a făcut rău. Meciul s-a terminat 4-0 pentru Nanjing City.

An incident in CL1(2nd division): in Liaoning Shenyang Urban's 4:0 defeat to Nanjing City, Duan Xin, the head coach slapped the referee in the face after being shown red card. Subsequently, the 62-year-old coach fell to the ground and was taken away by ambulance. pic.twitter.com/aIZiKfmmhI