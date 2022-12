Ivan Zamorano a găsit atacantul superior lui Mbappe și Haaland: "El este viitorul, e fotbalistul complet"

Fost internațional chilian, participant la CM 1998, Zamorano a marcat 101 goluri în 173 de meciuri la Real Madrid, în perioada 1992-1996, iar în sezonul 1994/1995 a fost golgheterul campionatului Spaniei. Ulterior, a petrecut patru ani și jumătate la Inter, formație alături de care a câștigat Cupa UEFA, în 1998.

Ivan Zamorano îl consideră pe Julian Alvarez superior lui Kylian Mbappe și Erling Haaland

Zamorano consideră că tipul său de jucător nu se mai găsește în fotbalul actual, însă Julian Alvarez este atacantul complet, capabil să evolueze foarte bine și în flancuri, nu doar în centru. Din acest punct de vedere, chilianul este de părere că jucătorul lui Manchester City este peste Kylian Mbappe și Erling Haaland, cei mai mediatizați fotbaliști din noul val.

"Eu am fost un atacant central clasic, genul care nu se mai fabrică astăzi. Astăzi, în fotbalul actual, mi se pare că Julian Alvarez este atacantul complet care există. E un băiat care face totul bine. Face treabă bună în flancuri, se apără, are o relație bună cu coechipierii, are o lovitură bună de cap, e puternic, șutează bine cu dreptul și stângul, din apropiere și de la distanță"

Haaland nu este bun dacă joacă în flancuri. Mbappe, ca număr 9, am văzut că nu participă foarte mult. Julian face lucrurile astea. Pe lângă aceste lucruri, are o inimă mare, iar asta îl face să fie complet. Este viitorul fotbalului argentinian", a spus Ivan Zamorano, într-un interviu pentru Olé, citat de RMC Sport.

Ivan Zamorano a fost inclus în 2004 de legendarul brazilian Pele pe lista FIFA 100, care conține cei mai buni fotbaliști din istorie. Tot acolo se află și Gică Hagi.

Julian Alvarez e rival pe post la Manchester City cu Erling Haaland

Julian Alvarez, devenit campion mondial în urmă cu opt zile, a avut prestații foarte bune la turneul final din Qatar, acolo unde a oferit o pasă decisivă și a marcat patru goluri, inclusiv o dublă în semifinala Argentinei contra Croației (3-0).

În vârstă de 22 de ani, Alvarez a fost transferat de Manchester City în ianuarie, de la River Plate, pentru 21,4 milioane de euro, însă a rămas la formația argentiniană până în vară.

Având o concurență serioasă pe post la Manchester City, cu Erling Haaland în calitate de vedetă a echipei, Julian Alvarez a jucat în 20 de meciuri ale echipei lui Pep Gurdiola din acest sezon și doar de opt ori a fost titular. A marcat șapte goluri și a oferit două assist-uri.