Inter Miami și-ar putea construi o echipă de vis! Fostul star de la FC Barcelona, dorit alături de Messi și Busquets

După transferurile lui Messi și Busquets, oficialii formației din MLS sunt pe cale să dea o nouă lovitură.

Plecat de la Vissel Kobe, Andres Iniesta este dorit de Inter Miami, dar are și o ofertă din Arabia Saudită. Mijlocașul de 39 de ani a dezvăluit că nu este pregătit să se retragă din fotbal, motiv pentru care va analiza propunerile pe care le are.

"Fiecare alege ce este mai bine pentru el, se gândește la el și la familia sa", a declarat spaniolul despre alegerea lui Lionel Messi de a merge la Inter Miami.

Andres Iniesta a luat decizia finală cu privire la retragere



Mijlocașul spaniol a părăsit clubul japonez de fotbal Vissel Kobe, la care joacă din 2018, la mijlocul actualului sezon din J-League, în luna iulie.

Andres Iniesta nu are însă de gând să se retragă: "Vreau să continui să joc şi apoi să mă retrag cât timp sunt încă activ. Mi-e greu să fac asta aici, aşa că vreau să găsesc un loc unde să mă pot retrage în cele din urmă. Întotdeauna am crezut că mă voi retrage aici, dar lucrurile nu au mers cum am vrut eu. În ultimele luni m-am antrenat intens, cu intenţia de a ajuta echipa, dar am început să simt că antrenorul are alte priorităţi".