Liber de contract, Di Maria i-a spus ”pas” lui Inter Miami și a decis unde va juca din sezonul următor

Din postura de jucător liber de contract, starul argentinian e gata să semneze cu o altă echipă. Inițial ar fi fost dorit de Inter Miami, echipa lui Leo Messi, cu care ar urma să semneze Sergio Busquets și Jordi Alba, dar Di Maria are alte planuri.

Potrivit SPORF, campionul mondial i-a spus ”pas” echipei lui David Beckham și e gata să semneze cu Benfica Lisabona, prima echipă pentru care a evoluat în Europa.

Benfica l-a transferat pe Di Maria în 2007 de la Rosario Central, pentru opt milioane de euro, iar trei ani mai târziu a venit transferul la Real Madrid, pentru 33 de milioane de euro.

