Inimaginabil! Un fotbalist a fost atacat cu acid si isi poate pierde vederea! "Doctorii fac tot ce pot in acest moment"

Fotbalistul a fost atacat in orasul Waterford.

Tega Agberhiere, un fotbalist irlandez cu origini nigeriene care a dat proble la Tottenham si Crystal Palace, a fost victima unui atac extrem de brutal. Agresorii i-au aruncat acid in fata, iar acum se lupta sa isi recapete vederea.

In orasul irlandez Waterford, fotbalistul de numai 17 ani avea alaturi doi prieteni in momentul in care atacatorii au actionat. Toti trei au ajuns la spital, Tega fiind in starea cea mai grava. Tanarul se recupereaza si si-a recapatat partial vederea.

"Ar trebui sa pot vedea din nou si sper sa vad ca inainte. Nu pot descrie ce am simtit. Cand am ajuns la spital, am crezut ca nu voi mai putea vedea din nou. 100% am crezut ca nu voi mai vedea niciodata", a spus Tega Agberhiere.

Mama fotbalistului inca se afla in stare de soc, dar incearca sa ii ridice moralul fiului ei, sperand ca acesta isi va recapata complet vederea.

"Sunt furioasa! Nu ar trebui sa pateasca cineva asa ceva. Nici fiul meu, nici altcineva. Nu ar fi trebuit sa se intample, pentru ca ne-a afectat intreaga comunitate. Sunt mama lui si nu sunt fericita, pentru ca ar fi trebuit sa fie la scoala acum, nu la spital. Nu pot sa cred ca este real, este socant. Inca sunt in stare de soc.

Chiar si un adult ar fi la pamant din punct de vedere emotional, dar tot ce pot sa fac in calitate de mama este sa incerc sa ii ridic moralul si sa il fac sa gandeasca pozitiv. Atat.

Suntem in spital de marti, ii administreaza tratamentul, doctorii fac tot ce pot. Ei fac tot ce pot pentru ca el sa se recupereze complet. Are arsuri pe fata. De ce fiul meu? De ce el?", a fost declaratia dramatica a mamei.

Autoritatile au anuntat ca patru tineri au fost arestati in urma incidentului, insa nu au aflat deocamdata motivul atacului brutal.