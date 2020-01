INCREDIBIL! Un gigant e gata sa-l aduca pe Tevez inapoi in Europa! Negocieri de ultima ora

Accidentarea lui Rashford i-a bagat in alerta pe sefii lui United!

Tuttosport scrie ca 'diavolii' de pe Old Trafford vor sa-l aduca pe Carlos Tevez sub forma de imprumut de la Boca Juniors. Tevez, 35 de ani, a mai jucat pentru United intre 2007 si 2009, apoi a trecut la rivala City.



Tevez s-a intors in 2018 la Boca, unde anuntase ca intentioneaza sa-si incheie cariera. Interesul de ultima ora al lui United i-ar putea schimba insa planurile. Tevez e tentat sa accepte transferul temporar in Premier League ca pe o ultima provocare la cel mai inalt nivel in Europa.

In cariera, Tevez a mai jucat la Corinthians, West Ham, Juventus si Shanghai Shenhua.