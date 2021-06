Bomba din Premier League! Si-a gasit Tottenham antrenor?! "Desigur, sunt interesat!" Fostul selectioner al Germaniei gata sa vina in Anglia

Tottenham isi cauta antrenor de mai mult timp si pare ca ar putea avea o varianta suprirza.

Echipa londoneze a tot incercat sa-i gaseasca un urmas lui Jose Mourinho, care a fost dat afara la inceputul acestui an, insa deocamdata aceasta cautare a fost fara succes pentru formatia patronata de Daniel Levy. Tottenham a negociat pe rand cu Erik ten Haag, Brendan Rodgers, Paulo Fonseca sau Gennaro Gattuso, dar fara a ajunge la un consens cu vreunul din ei.

Acum, a aparut o varianta surpriza, mai exact, Jurgen Klinsmann. Intr-o emisiune moderata de Gary Lineker la BBC Sport, Klinsmann, campion mondial (1990) si european (1996) cu Die Manschaft, a dezvaluit: "Spurs a ramas in inima mea. Am vorbit cu Levy dupa ce a plecat Mourinho si mi-a zis ca trebuie sa se linisteasca apele si apoi vom discuta".



Intrebat de Lineker daca ar fi dispus sa o preia pe Spurs, Klinsmann si-a aratat intentiile. "Desigur, sunt interesat!". Klinsmann, ultima data antrenor al reprezentativei Statelor Unite, a jucat la Tottenham in doua perioade: 1994-1995 (21 de goluri in 41 de partide) si 1997-1998 (9 goluri in 18 partide).