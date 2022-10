Încă un club se retrage din cursa pentru Cristiano Ronaldo: "Nu avem nevoie, ne descurcăm excelent"

Deși lucrurile par să se fi reglat, cel puțin pentru moment, între Cristiano Ronaldo și managerul Erik ten Hag, presa internațională continuă să scrie despre iminenta plecare a portughezului de la Manchester United în iarnă. Totuși, la fel ca în vară, se pare că există dificultăți pentru agentul atacantului în a-i găsi o echipă.

După Sporting Lisabona, care a anunțat prin vocea antrenorului Ruben Amorim că nu are puterea financiară pentru a-l transfera pe Ronaldo, a venit și rândul lui Napoli să declare public că nu este interesată de aducerea portughezului. Cele două cluburi au fost menționate recent de presa internațională drept posibile destinații pentru cvintuplul câștigător al Balonului de Aur.

Cristiano Giuntoli, directorul sportiv al italienilor, spune că Napoli nu va face niciun transfer în iarnă, lotul fiind deja foarte solid.

"Ronaldo, în ianuarie? Nu vom transfera niciun jucător în iarnă. Nu avem nevoie să schimbăn nimic în echipă. Ne descurcăm excelent și, pentru moment, nu plănuim nicio mutare. Poate că mă repet, dar chiar nu ne gândim la fereastra de mercato.

Chiar dacă aș fi făcut-o, nu aș fi spus, pentru că nu avem nicio problemă în lot. Lucrurile merg atât de bine încât nu e nevoie de nicio mișcare", a spus Giuntoli, pentru DAZN.

Napoli, antrenată de Luciano Spalletti, traversează o formă impresionantă: locul 1 în Serie A după 11 etape și victorii pe linie în Champions League, unde ocupă prima poziție în grupa A, peste Liverpool, Ajax și Rangers.

Napoli director Giuntoli on Cristiano Ronaldo links: “Ronaldo in January? We won’t sign any player in January. We don’t need to change anything in this team”, tells Dazn. ???????? #MUFC

“We’re doing great and we’re not planning any signing, as of today”. pic.twitter.com/HR2ueoQtsU