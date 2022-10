Superstarul portughez a fost exclus din lot pentru meciul cu Chelsea din acest weekend, după gestul făcut în meciul cu Tottenham. Cristiano Ronaldo a fost surprins părăsind terenul de joc înainte de fluierul final, iar presa britanică a dezvăluit că fotbalistul ar fi refuzat să intre pe teren în momentul în care Erik ten Hag îl chemase la schimbare.

Tehnicianul a anunțat că urmează să ia măsuri în acest sens, iar joi seară United a anunțat excluderea din lot a portughezului, decizia fiind luată de Ten Hag, cu sprijinul conducerii. Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe Instagram în care adresa situația.

În dimineața zilei de vineri, fotbalistul a fost surprins la 8:30 ajungând la baza de antrenament din Carrington, acolo unde se va pregăti în paralel cu echipa U21 a lui Manchester United. Cristiano Ronaldo nu se va antrena cu jucătorii de la tineret, ci individual, după cum informează manchestereveningnews.co.uk.

Atacantul a fost filmat în timp ce ajungea la antrenamente.

???? ???? Cristiano Ronaldo arriving at training this morning after he walked off the pitch before full-time against Tottenham pic.twitter.com/bdkfiZkuyJ