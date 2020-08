Rangers, DISTRUGATOARE in Scotia! A doua victorie consecutiva cu 3-0. Ianis a fost pe teren tot meciul

Rangers a obtinut a doua victorie consecutiva cu 3-0 in campionat!

Dupa 3-0 cu St Mirren duminica, echipa lui Gerrard a trecut cu acelasi scor de St. Johnstone! Ianis Hagi a jucat tot meciul, insa fara sa aiba vreo contributie ofensiva importanta.

FINAL | In minutul 48, Aribo a facut 3-0 pentru Rangers dupa un corner batut de Tavernier. Acesta e si scorul final al meciului de pe Ibrox!

PAUZA | Scorul e 2-0 pentru Rangers. Chiar daca n-a marcat, Ianis Hagi si-a atras aplauze din partea fanilor dupa cateva executii incantatoare. Ianis a avut ocazia de a marca in minutul 31, insa sutul sau, dupa pasa lui Kent, s-a dus pe langa. Ianis a scos un galben la adversari. McCart a intrat tare asupra lui in minutul 37 si a fost avertizat. Barisic a marcat primul gol al lui Rangers, in minutul 21, din lovitura libera, si i-a pasat decisiv lui Kent in minutul 45 pentru a doua reusita a meciului.



