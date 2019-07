"Diavol" din tata-n fiu! Al treilea membru al "Dinastiei" Maldini a debutat pentru AC Milan

Fiul lui Paolo Maldini a imbracat pentru prima data tricoul echipei de seniori a “Diavolului Milanez”.

Daniel, fiul de 17 ani al legendarului Paolo Maldini, a debutat pentru "rossoneri" in partida amicala cu Bayern Munchen, de la International Champions Cup din Kansas City (SUA), cedata cu 0-1 de italieni. El a purtat tricoul cu numarul 98 si a fost titulat, pe o pozitie in spatele atacantilor Samu Castillejo si Krzysztof Piatek.

Pustiul evolueaza pe postul de extrema stanga sau mijlocas central ofensiv si s-a remarcat la AC Milan Primavera in sezonul trecut. El are cetatenie italiana si venezueleana, deoarece mama sa, fostul model Adriana Fossa, este originara din America de Sud. Fratele sau, Christian Maldini (23 ani), joaca ca fundas central si a fost junior la AC Milan, dar nu a apucat sa debuteze pentru echipa de seniori a clubului lombard, el mai evoluand pentru Brescia, Reggiana, Hamrun Spartans, Pro Sesto Calcio, Racing Club Fondi, Pro Piacenza si Juventus Fano.

Paolo Maldini (51 ani) a evoluat in cariera sa doar pentru AC Milan. Intre 1985 si 2009, fundasul a contabilizat 902 partide si 33 de goluri, in palmaresul sau gasindu-se 7 titluri in Serie A, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana, 5 Cupa Campionilor Europeni/ Champions League, 4 Supercupa Europei, 2 Cupa Intercontinentala si 1 FIFA Club World Cup. Pentru nationala Italiei, el are 126 selectii si 7 goluri, fiind vicecampion (1994) si medaliat cu bronz la CM (1990), finalist (2000) si semifinalist (1988) la CE, vicecampion european U21 (1986), selectionat pentru echipa turneului la CM (1990, 1994) si CE (1988, 1996, 2000), locul al treilea in clasamentul Ballon D’Or (1994, 2003). In ultimul an, el s-a intors in club, ocupand functiile de strategy & development director si director tehnic.

Tatal lui Paolo si bunicul lui Daniel, Cesare Maldini, care a decedat in aprilie 2016, la varsta de 84 de ani, a fost si el o legenda a lui AC Milan. In cariera sa a evoluat la Triestina (1952-1954), AC Milan (1954-1966) si AC Torino (1966-1967). Cu echipa milaneza el a bifat 347 meciuri si 3 goluri si a castigat 4 titluri in Serie A, 1 Latin Cup si 1 Cupa Campionilor Europeni (1962-1963). Cesare a condus si ca antrenor pe AC Milan, ca „secund”, intre 1970 si 1972, si de doua ori ca „principal” (1972-1974, 2001). Cesare si Paolo Maldini au fost inclusi in Italian Football Hall of Fame si in AC Milan Hall of Fame, fiind doi dintre cei mai iubiti si respectati jucatori din istoria „rossonerilor”.