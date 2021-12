Liverpool nu joacă de Boxing Day! Două meciuri din Premier League au fost amânate

Două meciuri din prima ligă engleză de fotbal, programate duminică, Liverpool - Leeds United şi Wolverhampton - Watford, au fost amânate din cauza cazurilor de Covid-19, a anunţat, joi, Premier League, citată de AFP.

"Ca urmare a solicitărilor de amânare primite de la Leeds United şi Watford, din cauza cazurilor de Covid-19, consiliul Premier League s-a reunit în această dimineaţă şi a acceptat cu regret să amâne cele două meciuri ale echipelor programate cu ocazia 'Boxing Day' (a doua zi de Crăciun)", se arată într-un comunicat al Premier League.

We can confirm our fixture with Leeds United at Anfield on December 26 has been postponed.

The Boxing Day encounter will be rescheduled after the Premier League ruled it was unable to go ahead following the number of positive COVID-19 cases within the Leeds squad.