Henry sare în apărarea lui Messi: „A suferit un impact emoțional!” Legendarul francez vorbește și despre Neymar

Starul argentinian a trăit un șoc în momentul în care, în luna august a anului trecut, oficialii Barcelonei i-au transmis că nu poate rămâne pe Camp Nou, deși se pregătea să semneze un nou contract. Messi a plecat de la clubul în tricoul căruia a scris istorie și a semnat cu Paris Saint-Germain, acolo unde prestațiile sale sunt departe de cele așteptate.

Criticat dur de francezi, Messi nu a reușit să se adapteze încă fotbalului din Ligue 1. Thierry Henry, fost jucător la Barcelona, sare în apărarea argentinianului.

Thierry Henry îi apără pe Leo Messi și Neymar



„A plecat plângând de la Barcelona. A suferit un impact emoțional pentru că nu se aștepta să fie nevoit să plece. Lumea spune că are totul la Paris, însă nu e chiar așa. Când am plecat de la Arsenal la Barcelona a durat un an până să fiu bine. Am ajuns accidentat, după un divorț și a trebuit să învăț un sistem nou de joc”, a spus Henry pentru L'Equipe.

Totodată, fostul fotbalist a vorbit și despre „strigătele de ajutor” ale lui Neymar, care a declarat în repetate rânduri că simte mult presiunea la nivel psihic: „A vorbit despre bunăstare și percepția mea este: putem să îl ascultăm? A cerut ajutor pentru că are probleme, ca oricare alt om!”

Pentru a întări ideile punctate, Henry a comparat perioada de acum cu cea în care el a fost jucător, punctând că vremurile de acum sunt mult mai bune și deschise față de posibilele probleme psihice pe care le-ar putea avea fotbaliștii.

„Ajungeai în vestiar: ești bine? Da, deși lucrurile nu erau bine. Ai dormit bine? Da, deși nu era cazul. Simți dureri? Nu, deși le aveai. În ziua de azi, un jucător se poate deschide mult mai mult, din fericire. Înainte nu comenta niciunul că din punct de vedere mental nu se află în cele mai bune condiții”, a concluzionat Henry.