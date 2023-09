Denis Alibec a marcat pentru naționala României, în minutul 27, dar Oscar Gloukh a redus din diferență, în minutul 53, iar cele două echipe au plecat cu câte un punct de pe Arena Națională. România rămâne însă pe locul al doilea în grupă și urmează să se dueleze cu Kosovo, care a remizat cu Elveția, scor 2-2.

Marius Marin, sincer după remiză: „Cea mai mare mândrie să auzi imnul cu atâția oameni!”

Marius Marin a fost titular în duelul de sâmbătă seară și schimbat în minutul 63. Mijlocașul de la Pisa a vorbt despre meciul cu Israel, recunoscând superioritatea jucătorilor oaspeților. Totodată, fotbalistul care evoluează în Serie B s-a arătat încrezător în șansele naționalei de calificare și a dezvăluit că a fost extrem de emoționat în momentul intonării imnului.

„Este un rezultat muncit de echipă, având în vedere rezultatul de dincolo cred că nu s-a schimbat nimic, ne jucăm șansa, peste trei zile avem meci cu Kosovo. Facem apel la toți românii, avem nevoie de o calificare, vedem că România suferă.

În seara asta am întâlnit o echipă foarte bună, din punctul meu de vedere, cu jucători care joacă la echipe mult mai bune decât jucăm noi. Ne-a criticat lumea că am făcut egal cu Kosovo, dar ați văzut că s-a încurcat și Elveția.

Cred că am jucat de multe ori mai bine ca în seara asta și am pierdut, dar prefer să muncesc și să mă târăsc prin noroi ca să duc echipa la European. Am avut o șansă foarte mare în seara asta, dar nu s-a schimbat nimic, trebuie să fim pregătiți. E un punct care ne dă moral, e muncit, am întâlnit o echipă foarte bună, jucători cu experiență bună, de calitate, s-a văzut că cei care joacă la echipele mari au făcut diferența.

Avem șanse, suntem pe locul doi, așteptăm publicul în număr cât mai mare. Atmosfera e foarte frumoasă, e prima dată când joc cu un public atât de numeros. E cea mai mare mândrie să auzi imnul cu atâția oameni, dar sperăm să îi facem fericiți în meciul cu Kosovo. Ne-am retras după acel gol pe care l-am marcat.

Vor veni foarte încrezători având în vedere că au făcut egal cu Elveția în ultimul minut, ar trebui să îi scoatem din cărți cu o victorie. După părerea mea, Kosovo nu este peste Israel în acest moment”, a declarat Marius Marin.

Clasamentul în grupa României după 5 runde

1. Elveția - 11p

2. România - 9p

3. Israel - 8p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024

12 septembrie, ora 21:45: România - Kosovo

12 octombrie, ora 21:45: Belarus - România

15 octombrie, ora 21:45: România - Andorra

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția