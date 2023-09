Cele două echipe s-au întâlnit pe Arena Națională în meciul care a contat pentru etapa a cincea din preliminariile EURO 2024. Denis Alibec (minutul 27) și Oscar Gloukh (minutul 53) au fost cei care și-au trecut numele pe tabela de marcaj.

Selecționerul Israelului a dat verdictul după egalul de la București

Alon Hazan, selecționerul adversarilor, a vorbit după meci și a evidențiat faptul rezultatul de la București îi priește mai mult naționalei dirijate de Edward Iordănescu. Hazan a remarcat faptul că elevii săi au fost mult mai periculoși și a precizat că punctul forte al israelienilor a avut legătură cu suporterii Israelului care au venit pe Arena Națională sâmbătă seară.

„Să fiu sincer, e un rezultat mai bun pentru România. Noi am jucat mai bine decât România. E o echipă bună. Am încercat să profităm de slăbiciunile ei și cred că am reușit să facem asta în repriza a doua. Am avut ocazii multe în repriza a doua.

E o grupă complicată. Știam dinainte că ne vom bate pentru locul doi cu Kosovo și România, dar iată că Elveția pierde puncte și s-ar putea deschide și prima poziție. Câteodată e bine să câștigi un punct și să nu joci bine, dar e important să ai o evoluție bună.

Cred că unul dintre punctele forte ale noastre astăzi au fost galeria de 3000 de oameni. Suntem fericiți pentru suporterii noștri că ei își doreau să-și vadă jucătorii că luptă”, a spus Alon Hazan, după meci, la televiziunea DigiSport.

Echipele de start

România: Moldovan - Manea, Burcă, Drăgușin, Bancu - M. Marin, R. Marin - Sorescu, Stanciu, Coman - Alibec

Rezerve: Târnovanu, Aioani – Rațiu, Screciu, Cicâldău, Pușcaș, Mihăilă, Hagi, Rus, Olaru, Moruțan, Camora

Israel: Glazer – Dasa, Miguel Vitor, Lavi, Dor Peretz, Solomon, Goldberg, Turgeman, Gloukh,17. Jehezkel, Revivo

Rezerve: Peretz, Jarafi – Jaber, Lemkin, Safuri, Weissman, Kinda, Kanichowsky, Abu Fani, Baribo, David, Davidzada

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Kosovo

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 3/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 23/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 19/1), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 7/0), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 28/2)

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 12/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 11/0), Darius Olaru (FCSB, 11/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 30/4), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 60/12), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 46/2), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 12/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 9/1), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 26/2), Florinel Coman (FCSB, 7/0), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 12/3)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 36/10), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 31/3), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0)