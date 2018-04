Nita, invins pe final de veteranul Milan Baros cu o super lovitura! O noua infrangere pentru Sparta! VIDEO

Cu Nita si Stanciu titulari, Sparta a facut un nou pas gresit in Cehia.

Sparta a pierdut in deplasarea de la Banik Ostrava, cu un gol incasat in minutul 86 de Nita de la veteranul Milan Baros. Fostul finalist al Champions League cu Liverpool in 2005 a lovit superb cu capul si i-a adus victoria echipei sale.

Kanga si Kadlec au marcat pentru Sparta. Stanciu a fost inlocuit in minutul 59.

Sindelar si Hlinka au marcat primele goluri pentru Ostrava. CLICK AICI PENTRU VIDEO

In clasament, Sparta e pe locul 4, la 6 puncte de Champions League, in timp ce Ostrava ocupa locul 15, retrogradabil in Cehia.