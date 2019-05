Cifre pentru Contra! SAGEATA Latovlevici, performanta impresionanta in Turcia

Solutie importanta pentru nationala in banda stanga a defensivei.

Iasmin Latovlevici are un sezon foarte bun in Turcia, la Bursaspor. Chiar daca echipa sa lupta pentru evitarea retrogradarii, Lato a fost unul dintre cei care au tinut-o in viata.

Latovlevici e primul in campionat la numarul de sprinturi, la distanta mare de urmatorii doi clasati. Lato are 1383 de sprinturi in acest sezon, fata de 1113 si 1113, act au Hajradinovic, respectiv Trezeguet, ambii de la Kasimpasa.

Latovlevici sta excelent si la media kilometrilor alergati pe meci. E al 3-lea din Superliga, dupa Kara (12 242 de metri), colegul sau de la Bursa, si Elmas de la Fener (11 601). Lato alearga, in medie, 11 600 de metri in fiecare partida!

Latovlevici are 22 de aparitii in acest sezon la Bursaspor, pentru care a marcat de 3 ori.