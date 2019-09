CE GOOOOL! Latovlevici, reusita fabuloasa: turcii a innebunit cand au vazut executia romanului! Candideaza la golul anului in Europa | VIDEO

Latovlevici a fost erou in Turcia.

Fundasul in varsta de 33 de ani a reusit un gol fabulos in partida cu Eskisehirspor, scor 2-0. In acel moment, Bursaspor conducea cu 1-0, iar reusita a stabilit scorul final in minutul 90+2.

Comentatorii turci au fost in extax dupa golul de generic al romanului.

Latolevici scored this Puskas Award contender for Bursaspor tonight.

He won't win it though cos Salah's penalty was better... pic.twitter.com/qbGC8aclM7 — Gilles ???????????????????????????????????? (@GrimandiTweets_) September 1, 2019