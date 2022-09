Ghinion teribil pentru Manchester City. Fotbalistul pe care Guardiola se baza cel mai mult s-a accidentat în pauza internațională

Anglia s-a duelat cu Germania în ultimul meci din Liga A, Nations League. Britanicii au remizat și au retrogradat în Liga B, după ce s-au clasat pe ultima poziție într-o grupă de foc cu nemții, Ungaria și Italia.

John Stones, omul de bază din compartimentul defensiv al lui Manchester City, s-a accidentat în minutul 37, iar selecționerul Angliei, Gareth Southgate, l-a înlocuit cu Kyle Walker.

Potrivit informațiilor publicate pe rețelele social media de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, Stones și-a accidentat tendonul, lucru confirmat și de Southgate la conferința de presă de după meci, conform unei publicații din Manchester: „John simte o durere care are legătură cu tendonul”.

Bad news for Manchester City as it seems John Stones has susteined an hamstring injury. ????⚠️ #MCFC

…but again, very good strategy in the summer when City board decided to sign Akanji on permanent deal in the final days as ‘jolly/opportunity’ and with no plans to sell any CB. pic.twitter.com/z5EznkEsNJ