Gestul incredibil al unui jucator dupa ce a marcat in derby! Ce a facut in fata tribunelor goale

Ochii fanilor de fotbal au stat azi pe campionatul australian!

Derby-ul dintre Sydney FC si Western Sydney Wanderers s-a terminat 1-1. Adam Le Fondre a deschis scorul pentru Sydney FC. Dupa reusita, fostul jucator din Premier League s-a dus catre tribunele goale si a aplaudat timp de cateva secunde. Gestul sau a fost privit drept un omagiu adus fanilor care nu pot privi meciurile de pe stadion in aceasta perioada extrem de complicata pentru toata Planeta.

Australia e una dintre putinele tari in care se mai joaca fotbal in plina pandemie de coronavirus. Partidele se disputa cu portile inchise.

Fost la Cardiff si Reading, Le Fondre are o perioada excelenta in Australia. A marcat de 35 de ori in cele 49 de meciuri jucate in ultimele doua sezoane.



???????? The #Aleague continues behind closed doors this weekend. Adam Le Fondre (@A1F1E9) hit his 17th in 20 league matches this season in this morning’s #SydneyDerby. Nice celebration ???? pic.twitter.com/rzRkv9jXoO — English Players Abroad (@EnglishAbroad1) March 21, 2020