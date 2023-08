Primul duel s-a disputat în Ghencea, pe 17 octombrie 2006, iar Real Madrid s-a impus categoric, 4-1, în urma golurilor marcate de Sergio Ramos, Raul Gonzalez, Robinho și Van Nistelrooy, respectiv Vali Badea pentru gazde.

Florin Lovin, despre momentul în care a făcut schimb de tricouri cu David Beckham

Real Madrid s-a impus la limită, 1-0. Partida a fost decisă de Două săptămâni mai târziu, pe 1 noiembrie 2006, s-a disputat al doilea duel, pe Santiago Bernabeu, iars-a impus la limită, 1-0. Partida a fost decisă de autogolul celebru al lui Bănel Nicoliță , din repriza secundă.

Invitat la emisiuna Poveștile Sport.ro , Florin Lovin, titular în echipa Stelei la București și intrat pe parcursul jocului la Madrid, a rememorat un gest de clasă al lui David Beckham. Starul englez a ținut minte rugămintea lui Lovin din Ghencea, iar după partida de pe Santiago Bernabeu a mers la jucătorul roș-albaștrilor pentru a face schimb de tricouri.

De altfel, una dintre imaginile epice ale duelului Real Madrid - Steaua 1-0 s-a produs după autogolul lui Bănel Nicoliță, când David Beckham a fost primul care l-a consolat pe jucătorul roș-albaștrilor.

"Am făcut schimb de tricouri cu David Beckham și este tricoul pe care mi l-am dorit cel mai mult. Beckham reprezenta fotbalistul suprem în tot ceea ce înseamnă marketing și vizibilitatea unui sportiv.

I l-am cerut pe Ghencea, dar mi-a zis că îl are promis unui copil și că îl schimbăm pe Bernabeu. Acolo am intrat amândoi prin minutul 70. S-a terminat meciul, iar mie mi-a fost rușine să-l mai cer. Eu am mers la fanii noștri, el la ai lui.

La un moment dat, aud 'Hei, Lovin!'. Eram deja spre vestiare. 'Vino să îl iei!', a zis. Eu am dat să plec și îmi spune: 'Ce ai pățit? Dă-mi și tricoul tău!'. I l-am dat și eu. A fost frumos", a spus Florin Lovin, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Real Madrid - Steaua 1-0 (autogol Nicoliță 70') - 01.11.2006, grupele UEFA Champions League

Real Madrid: Casillas - Ramos, Cannavaro, Helguera, Roberto Carlos - Emerson, Diarra (59' Beckham) - Raul, Guti, Robinho (87' Reyes) - Van Nistelrooy (74' Ronaldo)

Rezerve neutilizate: Diego Lopez, Raul Bravo, Pavon, Mejia

Antrenor: Fabio Capello

Steaua: Cernea - Stancu, Ghionea, Goian, P. Marin - Nicoliță, Paraschiv (79' Lovin), Ov. Petre, Oprița (84' G. Coman) - Dică - Badea (79' Thereau)

Rezerve neutilizate: Carlos, Panait, Boștină, Baciu

Antrenor: Cosmin Olăroiu

VIDEO Florin Lovin, la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală)