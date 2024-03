Gerard Pique îi contrazice pe mulți în privința lui Haaland: "Este foarte departe!"

Gerard Pique, fostul fundaș central al Barcelonei, a ridicat semne de întrebare cu privire la comparațiile dintre Erling Haaland și cele două legende ale fotbalului mondial, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Pique consideră că, deși Haaland are un potențial imens, încă mai are de parcurs un drum lung pentru a ajunge la nivelul celor doi coloși.

La doar 23 de ani, Erling Haaland a devenit una dintre cele mai de seamă prezențe din fotbalul mondial. Venind la Manchester City în Premier League, norvegianul s-a impus rapid ca titular și a demonstrat o formă remarcabilă, marcând 81 de goluri și oferind 15 pase decisive în doar 87 de meciuri pentru "cetățeni".

Deși evoluțiile sale constante și cifrele impresionante l-au propulsat pe Haaland în fruntea fotbalului mondial, Gerard Pique consideră că acesta încă nu a atins nivelul legendarilor Messi și Ronaldo. Pique, cu peste 600 de prezențe în tricoul Barcelonei, susține că Haaland trebuie să câștige o mulțime de trofee și să se mențină la cel mai înalt nivel pentru o perioadă îndelungată pentru a se ridica la nivelul celor doi titani ai fotbalului mondial.

"Haaland cred că are mult potențial, dar pentru a ajunge la nivelul lui Messi și Cristiano, mai este un drum lung de parcurs. Trebuie să câștige atât de multe titluri, trebuie să facă asta timp de 15, 17, 20 de ani și nici asta nu este ușor", a declarat Pique într-un interviu pentru talkSport.

????????????️ Gerard Piqué: "Haaland? I think he has a lot of potential but to arrive at the level of Messi and Cristiano, it’s a long way to go."

“He has to win so many titles, he has to do this for 15, 17, 20 years and this is not easy also."

"He’s very young, very promising and he… pic.twitter.com/Rr3EZiEenw