Real Madrid, la un pas să-și vândă "sufletul" pentru Mbappe! Clubul își va sacrifica "perla" braziliană

După intrarea lui Kylian Mbappe (25 de ani) în ultimele luni de contract cu PSG și anunțul că va pleca liber în această vară, toate semnele indică următorul scenariu: starul francez a ales-o pe Real Madrid, clubul care îl dorea de mai bine de doi ani.

Forțând mâna echipei de pe Santiago Bernabeu, Mbappe o "obligă" pe Real Madrid să își scoată ”perla” la vânzare! Prețul cerut în schimbul lui Rodrygo (23 de ani) este de 100.000.000€, conform TNL.

Aceeași sursă susține că oficialii spanioli sunt dispuși să îl cedeze pe Rodrygo la finalul sezonului pentru a-i face loc francezului în linia de atac. Cu toate acestea, nu vor accepta o sumă mai mică de 100 de milioane de euro în schimbul atacantului brazilian.

???? Arsenal, Liverpool, Manchester City and Manchester United are all keen on Rodrygo, and Real Madrid could be persuaded to negotiate if they receive an offer of £85m-plus.

(Source: Sport) pic.twitter.com/OcBBhhsOI9